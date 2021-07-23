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اخبار رياضية > “سنقاتل معًا”.. باولينهو يوجه رسالة لجماهير الأهلي
23/07/2021   3:59 م

“سنقاتل معًا”.. باولينهو يوجه رسالة لجماهير الأهلي

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حرص اللاعب البرازيلي، باولينهو، على توجيه رسالة إلى جماهير نادي الأهلي، وذلك عقب إتمام مراسم توقيع عقده مع النادي.

وقدم المحترف السابق بنادي برشلونة التحية لجماهير ناديه الجديد، مؤكدًا سعادته بالانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كما قدم شكره لكل ما تم تقديمه له ولعائلته، مبديًا تطلعه لرؤية الجماهير قريبًا، مختتما حديثه بـ”سنقاتل معًا”، في إشارة منه إلى أنه سيبذل قصارى جهده في منافسات الموسم الجديد. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الأهلي احتفل على حسابه بموقع “تويتر” بضم اللاعب البرازيلي لصفوف الفريق، مؤكدًا أن الجماهير كانت تطالب بإتمام هذه الصفقة، وأنهم بالفعل تمكنوا من تحقيق ذلك.

“سنقاتل معًا”.. باولينهو يوجه رسالة لجماهير الأهلي

اخبار رياضية
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