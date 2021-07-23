“الصحة” تتيح فحص ما قبل الزواج في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص

أتاحت وزارة الصحة اليوم الجمعة إمكانية إجراء فحص ما قبل الزواج في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تمكّن من إجراء الفحص دون موعد مسبق، وبسرعة وسهولة، ويتم إرسال كافة بيانات شهادات الزواج إلى أنظمة وزارة العدل إلكترونيًّا، مشيرة إلى أنه يمكن للطرف الآخر إجراء الفحص في القطاع الحكومي أو الخاص.
ونشرت الوزارة قائمة بالمستشفيات الخاصة المتاح فيها الفحص على مدار الساعة في عدد من مناطق المملكة، لكي يتمكن الراغب في الخدمة من الحصول عليها بكل سهولة ويسر. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن فحص ما قبل الزواج هو إجراء لمعرفة وجود الإصابة ببعض أمراض الدم الوراثية، وبعض الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، الالتهاب الكبد الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين.