نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة” تتيح فحص ما قبل الزواج في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص
23/07/2021   11:44 م

“الصحة” تتيح فحص ما قبل الزواج في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص

+ = -
703

أتاحت وزارة الصحة اليوم الجمعة إمكانية إجراء فحص ما قبل الزواج في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تمكّن من إجراء الفحص دون موعد مسبق، وبسرعة وسهولة، ويتم إرسال كافة بيانات شهادات الزواج إلى أنظمة وزارة العدل إلكترونيًّا، مشيرة إلى أنه يمكن للطرف الآخر إجراء الفحص في القطاع الحكومي أو الخاص.

ونشرت الوزارة قائمة بالمستشفيات الخاصة المتاح فيها الفحص على مدار الساعة في عدد من مناطق المملكة، لكي يتمكن الراغب في الخدمة من الحصول عليها بكل سهولة ويسر. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن فحص ما قبل الزواج هو إجراء لمعرفة وجود الإصابة ببعض أمراض الدم الوراثية، وبعض الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، الالتهاب الكبد الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب، وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين.

“الصحة” تتيح فحص ما قبل الزواج في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885165535.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.