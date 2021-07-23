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أخبار محلية > استشاري طب أطفال يوضح تأثيرات جائحة كورونا على الطلاب
23/07/2021   11:43 م

استشاري طب أطفال يوضح تأثيرات جائحة كورونا على الطلاب

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كشف استشاري طب الأطفال الدكتور عبدالله النفيسة، اليوم الجمعة، تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على مهارات التواصل لدى الطلاب.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن دراسات علمية أكدت أن هناك تأثيرات لكورونا على مستوى قدرات التخاطب والحديث والفهم والإدراك للفئات العمرية صغيرة السن.

وأضاف أن هذه الدراسات أرجعت ذلك إلى قلة مخالطة الطلاب من نفس الفئات العمرية بما يكسب الطفل المهارات اللازمة مثل التخاطب والحديث، مشيرًا إلى أنه خلال فترة الإغلاق التام لم يكن هناك تواصل بين الطلاب وأقرانهم من نفس الفئة العمرية. وفق “أخبار 24”.

استشاري طب أطفال يوضح تأثيرات جائحة كورونا على الطلاب

أخبار محلية
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