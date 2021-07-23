استشاري طب أطفال يوضح تأثيرات جائحة كورونا على الطلاب

كشف استشاري طب الأطفال الدكتور عبدالله النفيسة، اليوم الجمعة، تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على مهارات التواصل لدى الطلاب.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن دراسات علمية أكدت أن هناك تأثيرات لكورونا على مستوى قدرات التخاطب والحديث والفهم والإدراك للفئات العمرية صغيرة السن.
وأضاف أن هذه الدراسات أرجعت ذلك إلى قلة مخالطة الطلاب من نفس الفئات العمرية بما يكسب الطفل المهارات اللازمة مثل التخاطب والحديث، مشيرًا إلى أنه خلال فترة الإغلاق التام لم يكن هناك تواصل بين الطلاب وأقرانهم من نفس الفئة العمرية. وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشاري طب الأطفال لـ #نشرة_النهار: #كورونا لها تأثير كبير على فقدان الأطفال مهارات الحديث والتواصل بسبب قلة التفاعل مع فئاتهم العمرية#الإخبارية pic.twitter.com/faYYRLzN8s
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2021