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أخبار المناطق > “بلدي الأفلاج”: بعض المزارعين يغيرون مسارات السيول ما يتسبب في إغلاق بعض الطرق
23/07/2021   11:42 م

“بلدي الأفلاج”: بعض المزارعين يغيرون مسارات السيول ما يتسبب في إغلاق بعض الطرق

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استعرض رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأفلاج، قينان بن محمد آل عمار، مستجدات إغلاق بعض الطرق بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “120” على قناة الإخبارية، أن بعض المزارعين تسببوا في تغيير مسارات السيول من مجراها إلى آخر، الأمر الذي كان سببًا في إغلاق الطرقات.

وأضاف أن هذه الحالة الممطرة لم تحدث في هذا التوقيت منذ 50 عامًا، مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني قامت بدورها على أكمل وجه في التعامل مع هذه الحالة. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الأضرار الناتجة عن هذه السيول أثرت على طرق البديع والفرشة، كما أشار إلى تضرر بعض المنازل التي تأثرت بالسيول، موضحًا أنه تم فتح جميع المعابر الخاصة بمجاري السيول وإزالة معوقات الطرق.

“بلدي الأفلاج”: بعض المزارعين يغيرون مسارات السيول ما يتسبب في إغلاق بعض الطرق

أخبار المناطق
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