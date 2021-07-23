“بلدي الأفلاج”: بعض المزارعين يغيرون مسارات السيول ما يتسبب في إغلاق بعض الطرق

استعرض رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأفلاج، قينان بن محمد آل عمار، مستجدات إغلاق بعض الطرق بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “120” على قناة الإخبارية، أن بعض المزارعين تسببوا في تغيير مسارات السيول من مجراها إلى آخر، الأمر الذي كان سببًا في إغلاق الطرقات.
وأضاف أن هذه الحالة الممطرة لم تحدث في هذا التوقيت منذ 50 عامًا، مؤكدًا أن فرق الدفاع المدني قامت بدورها على أكمل وجه في التعامل مع هذه الحالة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الأضرار الناتجة عن هذه السيول أثرت على طرق البديع والفرشة، كما أشار إلى تضرر بعض المنازل التي تأثرت بالسيول، موضحًا أنه تم فتح جميع المعابر الخاصة بمجاري السيول وإزالة معوقات الطرق.
فيديو | رئيس المجلس البلدي بالأفلاج: بعض المزارعين هم سبب إغلاق الطرقات بسبب تغيير مسارات “السيول”#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/0StBNC98Li
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2021