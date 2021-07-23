نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الموافقة على إخضاع منسوبي هيئة الهلال الأحمر لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية
23/07/2021   11:42 م

الموافقة على إخضاع منسوبي هيئة الهلال الأحمر لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية

+ = -
677

وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، تقضي بإخضاع منسوبي الهيئة لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

ونصت التعديلات، بحسب ما نشرت جريدة “أم القرى”، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

كما تم تعديل المادة السابعة عشرة، لتصبح بالنص الآتي: “يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية”.  وفق “أخبار 24”.

الموافقة على إخضاع منسوبي هيئة الهلال الأحمر لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885165544.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.