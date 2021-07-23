الموافقة على إخضاع منسوبي هيئة الهلال الأحمر لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية

وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، تقضي بإخضاع منسوبي الهيئة لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
ونصت التعديلات، بحسب ما نشرت جريدة “أم القرى”، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
كما تم تعديل المادة السابعة عشرة، لتصبح بالنص الآتي: “يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية”. وفق “أخبار 24”.