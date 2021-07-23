هل دعاء الوالدين على الولد سبب في تعاسته في الدنيا؟ الشثري يجيب

أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري عن سؤالٍ عما إذا كان دعاء الوالدين على الولد سببا في تعاسته في الدنيا.
وأوضح الشثري، في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، أنه جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال لا تدعوا على أولادكم لعلكم تلقون باباً مفتوحاً أو باب إجابة.
وأضاف أن المرء عليه أن يجتنب الدعاء على أبنائه، وأن يركز في الدعاء لهم بما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وفي آخرتهم. وفق “أخبار 24”.
#فتاوى | هل دعاء الوالدين على الولد سبب في تعاسته في الدنيا؟
الشيخ سعد الشثري – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/FGF0Y84Y2f
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 21, 2021