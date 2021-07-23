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أخبار محلية > هل دعاء الوالدين على الولد سبب في تعاسته في الدنيا؟ الشثري يجيب
23/07/2021   11:42 م

هل دعاء الوالدين على الولد سبب في تعاسته في الدنيا؟ الشثري يجيب

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أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري عن سؤالٍ عما إذا كان دعاء الوالدين على الولد سببا في تعاسته في الدنيا.

وأوضح الشثري، في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، أنه جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال لا تدعوا على أولادكم لعلكم تلقون باباً مفتوحاً أو باب إجابة.

وأضاف أن المرء عليه أن يجتنب الدعاء على أبنائه، وأن يركز في الدعاء لهم بما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وفي آخرتهم. وفق “أخبار 24”.

هل دعاء الوالدين على الولد سبب في تعاسته في الدنيا؟ الشثري يجيب

أخبار محلية
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