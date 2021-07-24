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أخبار المناطق > مقتـل شخصين وإصابة 5 آخرين بشجار في الخفجي.. والأمن يلقي القبض على المشتركين به
24/07/2021   8:22 ص

مقتـل شخصين وإصابة 5 آخرين بشجار في الخفجي.. والأمن يلقي القبض على المشتركين به

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باشرت أجهزة الأمن في محافظة الخفجي مشاجرة أسفرت عن مقتـل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأوضح مراسل قناة الإخبارية أن الحـادث أسفر عن مقتـل شخصين وإصابة 5 آخرين.

وأضاف أن شرطة المنطقة ألقت القبض على كامل المشتركين في هذا الشجار.

مقتـل شخصين وإصابة 5 آخرين بشجار في الخفجي.. والأمن يلقي القبض على المشتركين به

أخبار المناطق
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