الخطوط السعودية تبدأ عمليات نقل الحجاج في مرحلة العودة

أعلنت شركة الخطوط السعودية، أنها بدأت أمس (الجمعة)، عملياتها التشغيلية لنقل الحجاج في مرحلة العودة بعد إتمام نسكهم، بخدمات آمنة ومتكاملة أرضاً وجواً.
وأوضحت الشركة أن أولى الرحلات المخصصة للحج كانت انطلاقاً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالرقم (SV5992) متجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة (00:45) صباحاً وعلى متنها 260 حاجاً، ووصلت بقية رحلات الحج والبالغة 7 رحلات إلى كل من الرياض والدمام والهفوف قادمة من جدة يوم الجمعة.
وأبانت أنه تم استيعاب الحجاج على جدول شبكة الرحلات الداخلية من خلال إضافة أكثر من 11.7 ألف مقعد اعتباراً من 12 وحتى 16 ذي الحجة بزيادة الرحلات إلى جانب استخدام طائرات ذات سعة مقعدية أكبر، ليصبح مجموع السعة المقعدية قرابة 15 ألف مقعد، موزعة بين 8 رحلات الحج و25 رحلة إضافية و49 رحلة استخدم فيها طائرات ذات سعة مقعدية أكبر. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تواصل خلال الأيام القادمة تسيير رحلاتها المتتابعة داخلياً ودولياً بكل انسيابية، حيث تشهد هذه الفترة إلى جانب تفويج ضيوف الرحمن بعد أن أتموا حجهم بكل يسرٍ وطمأنينة، إجازة عيد الأضحى واستمرار إجازة الصيف.