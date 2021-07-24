ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك للفترة من 15 إلى 21 يوليو الحالي، عن ضبط 14.6 ألف مخالف، في مختلف مناطق المملكة.
وشملت العمليات ضبط 4.5 ألف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 9 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، وأكثر من ألف مخالف لنظام العمل.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 270 شخصًا، 46% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و10% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 127 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
وتم ضبط 5 متورطين في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 60 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 50 رجلاً، و9.6 ألف امرأة، كما تمت إحالة 44 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3.6 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 8 آلاف مخالف. وفق “أخبار 24”.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالف نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.