أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”، ‏انتهاءه من أعمال تنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام لموسم حج ‏هذا العام 1442هـ ، والتي شملت 107.3 ألف رأس من الأغنام، ‏وتوزيع 7.3 ألف رأس على فقراء الحرم‎.

وأوضح المشروع أنه نفذ أعماله عبر إنشاء 8 مجازر عالية الإنتاج، ‏وعلى مستوى متطور من التجهيزات، إذ يضم المشروع 7 مجازر ‏للأغنام ، ومجزرة واحدة للجمال والأبقار، التي تتربع على مساحة ‏تقرب من مليون متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية لمليون ‏ونصف رأس من الأغنام وعشرة آلاف رأس من الجمال والأبقار ‏خلال موسم الحج‎.

وأكد أن آليات العمل تم التقيد فيها بالإجراءات الاحترازية ‏والتدابير الوقائية، في مواقع التشغيل إلى جانب مراعاة أنظمة ‏الإصحاح البيئي، وفق الخطط التشغيلية التي وضعها المشروع ‏وسط خبرات تراكمية وإنجازات متوالية خلال مسيرته في تنفيذ ‏نسك حجاج بيت الله الحرام التي امتدت نحو 40 عاماً‎.

الاضاحي

الاضاحي

الاضاحي

وفق “أخبار 24”.