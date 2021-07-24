أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”، انتهاءه من أعمال تنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1442هـ ، والتي شملت 107.3 ألف رأس من الأغنام، وتوزيع 7.3 ألف رأس على فقراء الحرم.
وأوضح المشروع أنه نفذ أعماله عبر إنشاء 8 مجازر عالية الإنتاج، وعلى مستوى متطور من التجهيزات، إذ يضم المشروع 7 مجازر للأغنام ، ومجزرة واحدة للجمال والأبقار، التي تتربع على مساحة تقرب من مليون متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية لمليون ونصف رأس من الأغنام وعشرة آلاف رأس من الجمال والأبقار خلال موسم الحج.
وأكد أن آليات العمل تم التقيد فيها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في مواقع التشغيل إلى جانب مراعاة أنظمة الإصحاح البيئي، وفق الخطط التشغيلية التي وضعها المشروع وسط خبرات تراكمية وإنجازات متوالية خلال مسيرته في تنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام التي امتدت نحو 40 عاماً.
وفق “أخبار 24”.