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أخبار المناطق > ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 24.1 مليون.. و 5.7 مليون شخص تلقوا جرعتين
24/07/2021   7:56 م

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 24.1 مليون.. و 5.7 مليون شخص تلقوا جرعتين

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أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (السبت)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 24,178,947 جرعة، منها 18.44 مليون جرعة أولى، و5.7 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.42 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 298 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق. وفق “أخبار 24”.

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 24.1 مليون.. و 5.7 مليون شخص تلقوا جرعتين

أخبار المناطق
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