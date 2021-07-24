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أخبار محلية > محقق جنائي رقمي يحذر من اختراق الجوال وسرقة البيانات عبر أرقام تبدأ بـ”011″‏
24/07/2021   7:56 م

محقق جنائي رقمي يحذر من اختراق الجوال وسرقة البيانات عبر أرقام تبدأ بـ”011″‏

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حذر محقق جنائي رقمي من تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر ‏المكاتب والوسطاء، إذ إنه يعرّض بيانات المستخدمين للسرقة، ‏وخاصة لدى المكاتب المختصة بالخدمات الطلابية، وكذلك من ‏الرسائل التي تأتى عبر رقم يبدأ بـ”011″.‏

وأوضح المستشار في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي، فهد الدوسري، وفقًا لـ”الإخبارية”، أن سرقة البيانات تتم عبر طلب ‏الشخص عمل بريد إلكتروني أو عمل حساب على “أبشر”، أو ‏ترك “الواتس” مفتوحًا، خلال التواجد في تلك المكاتب، فيتم استغلال الحساب وجمع معلومات ‏يتم عن طريقها الاحتيال فيما بعد.

وأشار إلى أن المخترقين عبر الجوال يستخدمون عادة رقمًا يبدأ ‏بـ”011″ للاحتيال على الأشخاص، بعد جمع معلومات عنهم، ‏ثم يتم إرسال روابط معينة يسهل عن طريقها اختراق الجوال ‏وسرقة الحسابات البنكية.

محقق جنائي رقمي يحذر من اختراق الجوال وسرقة البيانات عبر أرقام تبدأ بـ”011″‏

أخبار محلية
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