محقق جنائي رقمي يحذر من اختراق الجوال وسرقة البيانات عبر أرقام تبدأ بـ”011″‏

حذر محقق جنائي رقمي من تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر المكاتب والوسطاء، إذ إنه يعرّض بيانات المستخدمين للسرقة، وخاصة لدى المكاتب المختصة بالخدمات الطلابية، وكذلك من الرسائل التي تأتى عبر رقم يبدأ بـ”011″.
وأوضح المستشار في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي، فهد الدوسري، وفقًا لـ”الإخبارية”، أن سرقة البيانات تتم عبر طلب الشخص عمل بريد إلكتروني أو عمل حساب على “أبشر”، أو ترك “الواتس” مفتوحًا، خلال التواجد في تلك المكاتب، فيتم استغلال الحساب وجمع معلومات يتم عن طريقها الاحتيال فيما بعد.
وأشار إلى أن المخترقين عبر الجوال يستخدمون عادة رقمًا يبدأ بـ”011″ للاحتيال على الأشخاص، بعد جمع معلومات عنهم، ثم يتم إرسال روابط معينة يسهل عن طريقها اختراق الجوال وسرقة الحسابات البنكية.
محقق جنائي رقمي: المخترقون يستخدمون رقم يبدأ بـ “011” للاحتيال على الأشخاص وسرقة حساباتهم البنكية #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/NFbFJAYW4v
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2021