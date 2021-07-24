لأصحاب المشاريع الصغيرة والمقاهي.. نصائح للصمود أمام التحديات والمنافسين

أكد مستشار التسويق ماجد رشدي أن المنافسة في سوق العمل تُعتبر صحية وهي في صالح التاجر والمشتري، إلا أن موجة كورونا لعام 2020 كانت صعبة وأثرت على التجار بشكل سلبي مما أدى إلى خروج أغلبهم من السوق وسعي الباقي منهم للاستحواذ على أكبر حصة من المشترين.
وكشف رشدي في حديثه لـ”أخبار 24″ أن قطاعي الترفيه والسياحة كانا أكبر المتضررين نتيجة توقف أعمالهم، بينما تضررت المطاعم والمقاهي التي تعتمد بشكل أساسي على الخدمة الداخلية (داخل المقهى/المطعم)، وبالمقابل استفادت المطاعم التي تعتمد على الخدمة الخارجية.
وعن تسابق الشباب ورواد الأعمال المبتدئين للدخول والاستثمار في المقاهي، أوضح أن هذا القطاع سيشهد انتشارا أكبر خلال الفترة القادمة، نظرا لقدرته على خدمة كافة شرائح العملاء في كل وقت، وجمعه ما بين ميزتي الجلسة الطويلة والاستمتاع بالوجبات.
وأشار إلى ضرورة تكيّف التاجر مع متغيرات العرض والطلب في السوق، وتحمل أي أزمة اقتصادية تجبره على النزول بالأسعار لضمان البقاء، مع ضرورة التميّز في الخدمة والسعر والمكان من أجل التقدّم على المنافسين.
من جانبه تحدث صاحب إحدى الشركات الرائدة في مجال البُن والمقاهي أن التنافس في كثير من المقاهي اليوم هو ناتج عن تماثل في المنتجات ونظرة سطحية للسوق من قبل أصحاب الأعمال، لكن المقاهي ذات المنتج المميز لا تتأثر بالتنافس ويمكن تجاوز ذلك بالتركيز على جودة المنتج وخدمة العميل وهذا ما نقوم به.
وكشف أن الكثير يعلم أن التكلفة التشغيلية للمقاهي كبيرة وبالتالي تحد من خفض الأسعار، وصاحب المقهى الذي قام بتخفيض أسعاره سابقا، سيقوم بتصحيح أسعاره لمواكبة السوق وتغطية التكاليف. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن مجال القهوة وخصوصا المقاهي ذات الجودة العالية تستطيع إثبات نفسها والاستمرارية باختيار منتجات ذات جودة عالية وبُن مختص مع توفير الجو المناسب للشريحة المستهدفة.