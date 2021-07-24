وكيل “الصحة” يوضح الأدوية الفعالة لمواجهة أعراض فيروس كورونا المستجد

أوضح وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، الأدوية الموصى بتناولها لعلاج أعراض فيروس كورونا المستجد.
وقال إنه على الرغم من اختبار عدد كبير من الأدوية لعلاج “كوفيد 19″، بما في ذلك المضادات الفيروسية والأدوية المناعية والأمصال، فإنه لا يوجد فعليًا دواء حاسم.
وأشار إلى إمكانية استخدام “دكساميثازون” وأشباهه من الأدوية في حالات نقص الأكسجين، بالإضافة إلى إمكانية استخدام مضادات “أنترلوكين 6” لدى بعض الفئات، فيما لم يرشح أدوية مثل “هيدروكسي كلوروكوين” و”إيفرمكتين” المضاد للطفيليات عند الإصابة بالفيروس التاجي. وفق “أخبار 24”.