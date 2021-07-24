عاد هاتفه للعمل بعد شهر من فقده.. أسرة هزازي تجدد مناشدتها للبحث عن مفقودها

جددت أسرة هزازي مناشدتها للبحث عن ابنها محمد أحمد عبدالله هزازي، الذي فُقد أثناء اتجاهه من المنطقة الشرقية إلى منطقة تبوك بتاريخ 1440/12/29هـ.
وقالت شقيقة محمد، نهلة هزازي، في حديثها لـ”أخبار 24″، إنه مضى على فقد أخيها سنتان؛ وإن عمليات البحث عنه توقفت.
وأضافت أن سيارة أخيها المفقود تم العثور عليها في منطقة المدينة المنورة بعد قرابة الشهرين من فقده، وأن هاتفه عاد للعمل مرة أخرى بعد شهر من فقدانه، وأن أحد الأشخاص هاتفها من خلاله ليخبرها أنه عثر على الهاتف في منطقة زراعية بالمدينة المنورة.
وبينت أن الجهات الأمنية في المدينة المنورة حققت مع هذا الشخص، إلا أنها أفرجت عنه بعدها بمدة وجيزة.
وطالبت نهلة في ختام حديثها كل من يتعرف على شقيقها بسرعة الاتصال على الرقم 0567906099 أو إبلاغ أقرب مركز للشرطة.