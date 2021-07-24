استشاري متخصص يوضح أسباب الإصابة بـ”الوسواس القهري”

استعرض استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، اليوم السبت، بعض المعلومات التي تتعلق باضطراب “الوسواس القهري”.
أوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن الوسواس القهري هو المرض الوحيد الذي لا ينفع معه العلاج الإيحائي، مشيرًا إلى أنه عادة ما يصيب الأشخاص ذوي المواهب والأذكياء.
وأرجع أسباب الإصابة بالوسواس القهري إلى عدة عوامل، أبرزها الرغبة في الوصول للكمال لدى الأم، سواء كان ذلك في البيت أو في علاقاتها، بالإضافة إلى العوامل الوراثية الأخرى. وفق “أخبار 24”.
فيديو | طبيب نفسي لـ #برنامج_120: دراسة أثبتت أن “الوسواس القهري” وراثي يُصاب به بنسبة كبيرة الأشخاص الأذكياء#الإخبارية pic.twitter.com/ikfTV9XrWQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 24, 2021