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أخبار محلية > استشاري متخصص يوضح أسباب الإصابة بـ”الوسواس القهري”
24/07/2021   11:43 م

استشاري متخصص يوضح أسباب الإصابة بـ”الوسواس القهري”

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استعرض استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، اليوم السبت، بعض المعلومات التي تتعلق باضطراب “الوسواس القهري”.

أوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن الوسواس القهري هو المرض الوحيد الذي لا ينفع معه العلاج الإيحائي، مشيرًا إلى أنه عادة ما يصيب الأشخاص ذوي المواهب والأذكياء.

وأرجع أسباب الإصابة بالوسواس القهري إلى عدة عوامل، أبرزها الرغبة في الوصول للكمال لدى الأم، سواء كان ذلك في البيت أو في علاقاتها، بالإضافة إلى العوامل الوراثية الأخرى. وفق “أخبار 24”.

استشاري متخصص يوضح أسباب الإصابة بـ”الوسواس القهري”

أخبار محلية
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