بالفيديو.. الشيخ “المصلح” يوضح حكم إعلان أسماء الموتى بالمساجد لحضور الجنازة

رد أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، على استفسار بشأن حكم إعلان أسماء الموتى في المساجد لحضور الجنازة.
وقال المصلح خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن المساجد لم تُبن لإعلان أسماء الموتى وليست محلاً لهذا الأمر.
وأضاف أن إعلان أسماء الموتى لا بأس به في أماكن الأخبار المُخصصة لذلك، بغرض الحرص على كثرة حضور الجنازة، وكذلك لقضاء ما له وما عليه من ديون. وفق “أخبار 24”.
حكم اعلان أسماء الموتي في المسجد لحضور الجنازة؟ الشيخ د. خالد المصلح
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 24, 2021