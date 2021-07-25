والدة الشاب السعودي المعاق الذي تعرض لحروق في أعضائه التناسلية بالأردن تكشف تفاصيل جديدة

قالت والدة الشاب السعودي المعاق ذهنياً والذي أصيب بحروق في أعضائه التناسلية، إن الطبيب الشرعي رفض كشف الغطاء عن ابنها وهمّ بالخروج من الغرفة، إلا أنها أصرت على الكشف عليه.
وأوضحت الأم وفقاً لـ”الوطن”، أن الطبيب أخبرها بأنهم سوف يصرفون لها تعويضاً وترجع إلى المملكة، لافتةً إلى أن ابنها مدرك ولا يستطيع فتح الماء الساخن وإيذاء نفسه لتصل إلى الحرق.
وأضافت أن رئيس الأطباء الشرعيين في الأردن أخبرها بأن الحرق نتيجة مادة كيميائية حارقة، وهو ما أكده لها رئيس الأطباء الشرعيين بعمان الدكتور مؤمن الحديدي أيضاً.
واستنكرت تصريحات وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن فالح على القضية والتي أكد فيها أن حروق ابنها سلقية نتيجة تعرضه للماء الساخن أو بدرجة عالية من السخونة.
يُشار إلى أن أهل الشاب تقدموا بشكوى وبعد التحقيق فيها أحيلت للقضاء، وذلك بعد أن أكدت والدة الشاب أن الواقعة متعمدة مستندة إلى آراء الاستشاريين بالطب الشرعي.