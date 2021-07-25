بالفيديو.. استشاري يتوقع فائضاً بلقاحات “كورونا” حول العالم خلال شهور

توقع استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية، الدكتور عوض العمري، أن يكون هناك فائض في اللقاحات المُضادة لفيروس “كورونا” خلال نصف عام أو عام، مشيراً إلى أن غالبية تلك اللقاحات ستكون فعالة ضد المتحورات الجديدة.
وقال العمري في مداخلة مع برنامج “MBC في أسبوع” على قناة “mbc”، إنه يوجد حالياً 21 لقاحاً مضاداً حول العالم، كما تتم تجربة 42 لقاحاً آخر بالمرحلة الثالثة وهي مرحلة التجربة السريرية على أعداد أكبر من المرضى.
وأضاف أن ارتداء الكمامة في الأماكن المُزدحمة والمُغلقة ووسائل النقل والمطارات ضرورة في ظل زيادة عدد المتحورات الخاصة بالفيروس، مشيراً إلى أنه يمكن التخلي عن الكمامة في الأماكن المفتوحة. وفق “أخبار 24”.
هل اللقاح الفرنسي سيكون “طوق نجاة” لمواجهة فيروس كورونا؟ وهل لبس الكمامات ضروري الآن؟
د.عوض العمري يجيب على التساؤلات#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/NVj9okOPQJ
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) July 24, 2021