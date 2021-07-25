بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض عدة جرائم أطاح بمُرتكبيها خلال الأيام الماضية

استعرض الأمن العام، عدداً من الجرائم التي ألقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية، وتضمنت جرائم سرقة وإطلاق نار.
وجاءت أبرز الجرائم كالتالي:
ـ ضبط مواطنان وثلاثة مقيمين من الجنسية السودانية ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة 8 مركبات داخل الأحياء وبيعها بعد تجزئتها.
ـ القبض على مواطن قام بإطلاق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير في أحد الطرق بمركز خيبر الجنوب؛ نتج عنه تعرضه لإصابة طفيفة.
ـ القبض على مواطنين ارتكبا عدداً من الجرائم تمثلت في سرقة 3 مركبات كانت في وضع التشغيل، و174 هاتفاً متنقلاً، وحيازة 3 أسلحة نارية. وفق “أخبار 24”.
ـ القبض على 6 مقيمين من الجنسية الهندية ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية للاستيراد تعود ملكيتها لمواطن، وضُبط بحوزتهم قرابة 3.5 مليون ريال.
ـ ضبط 3 مواطنين قاموا بارتكاب عدة جرائم تمثلت في سرقة 22 مركبة بغرض بيعها بعد تفكيكها.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/PvHmCmMJRV
— الأمن العام (@security_gov) July 25, 2021