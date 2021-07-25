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أخبار محلية > مريضة تُعاني أعراضاً حادة بعد التعافي من “كورونا” بجازان.. وفريق طبي يُنقذها
25/07/2021   8:18 ص

مريضة تُعاني أعراضاً حادة بعد التعافي من “كورونا” بجازان.. وفريق طبي يُنقذها

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تمكّن فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إنقاذ مريضة من التلف بعد معاناتها من أعراض نقص حاد في التروية الدموية بالطرف العلوي، عقب تعافيها من فيروس “كورونا”.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان، أن المريضة دخلت في معاناة من نقص تروية حاد بالطرف العلوي الأيسر؛ نتيجة توقف تدفق الدم بالشريان الرئيسي المغذي للطرف العلوي الأيسر وأجزاء من الدماغ، عقب تعافيها من “كورونا” بـ10 أيام.

ولفتت إلى أنه جرى اتخاذ اللازم طبياً من خلال التدخل الجراحي لإزالة التخثرات الطرفية لإعادة التروية الدموية بالطرف العلوي، مع إذابة الخثرات المركزية عبر تقنية الحقن الوريدي المُستمر، قبل أن تتماثل المريضة للشفاء وتُغادر المستشفى بعد 5 أيام. وفق “أخبار 24”.

مريضة تُعاني أعراضاً حادة بعد التعافي من “كورونا” بجازان.. وفريق طبي يُنقذها

أخبار محلية
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