أقارب متوفى يعتدون على 3 أطباء في مكة بينهم استشاريان.. والأمن يُحقق

فتحت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، تحقيقاً موسعاً في واقعة اعتداء أقارب متوفى على 3 ممارسين بينهم استشاريان سعوديان بأحد المستشفيات، ما تسبب بإصابة أحدهم بكدمات في يديه.
وروى أحد الممارسين المُعتدى عليهم تفاصيل الواقعة، مشيراً إلى أن بعض أقارب متوفى جرى إيداعه بثلاجة الموتى بمستشفى النور التخصصي حضروا لرؤيته، قبل أن يدخلوا بمشادة مع أحد زملائه وهو استشاري.
وأضاف وفقاً لـ”سبق”، أن المشادة مع زميله تطورت لاعتداء لفظي وجسدي، لافتاً إلى أنه سارع للتدخل ومعه طبيب آخر مُقيم لإنهاء الأزمة، لكن أقارب المتوفى انهالوا عليهم بالضرب والتلفظ، ليتدخل حراس الأمن لإنقاذهم.
ولفت إلى أنهم تقدموا ببلاغ لدى الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة ومعاقبة المُعتدين، مشدداً على أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم القانونية.