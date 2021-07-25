صورة نادرة للملك سلمان والملك فهد وبعض الأمراء بالزي العسكري خلال تطوعهم للدفاع عن مصر

شر حساب مؤسسة “الملك سعود”، صورة نادرة جمعت الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، ومجموعة من الأمراء، خلال تطوعهم للمشاركة في مبادرة الملك سعود ـ رحمه الله ـ لمساعدة مصر على التصدي للعدوان الثلاثي عام 1956 م.
وأظهرت الصورة، الملك سلمان والملك فهد، وإلى جانبهما الأمير تركي بن عبدالعزيز والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمراء خالد وبدر بن سعود، والأمير خالد بن عبدالله وآخرين.
وجرى التقاط الصورة للملك سلمان وبقية الأمراء وهم يرتدون زياً عسكرياً؛ لإعلان تطوعهم واستجابتهم لقرار الملك سعود بإعلان التعبئة العامة، وفتح باب التطوع في المملكة؛ لمساعدة مصر في التصدي للعدوان الثلاثي.
وفق “أخبار 24”.