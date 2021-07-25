احذر.. هذه مناطق تواجد الجراثيم في غرف الفنادق

خلال فصل الصيف والأعياد، تزداد الرغبة في قضاء الوقت خارج المنزل، والاستراحة من ضغوط الأعمال اليومية بعطلة قصيرة أو طويلة، لكن ربما عليك الحذر أثناء هذه العطلات من أماكن الجراثيم في غرف الفنادق.
فرغم اتباع بروتوكولات عالمية للتعقيم، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، فهناك أماكن في غرف الفنادق يجب أن تتنبه عندما تجلس فيها، وأدوات عليك الانتباه أيضًا أثناء استخدامها، وفي هذا التقرير نستعرضها.
الحوض
أولى المناطق التي ينبغي عليك الحذر عند الاقتراب منها أو استخدامها هي منطقة الحوض خاصة في الحمامات، ولذلك عليك تعقيم المنطقة ثم تعقيم يديك جيدًا، فهذه المنطقة مليئة بالجراثيم، ومن الممكن أن تنقل العدوى بسهولة.
أيضًا، عليك الانتباه، وألا تضع المناشف الخاصة بك بجوار الحوض أو أدوات التجميل والعناية بالبشرة، قبل تعقيم المنطقة، وعليك تعقيم أدواتك بعد استخدامها، كما عليك رفعها من الحمام.
“الريموت كنترول”
“الريموت كنترول” أو جهاز التحكم عن بعد، من الأجهزة التي يستخدمها الجميع ولا يولي القائمون على النظافة في الفنادق عناية بتنظيفها، رغم احتوائها على كثير من الجراثيم، ويفضل أن تستخدمها بعد وضع كيس بلاستيكي لتجنب انتقال العدوى.
القهوة في غرفة الفندق
يمكن أن تكون آلات صنع القهوة، محتوية على الفيروسات التنفسية إضافة للعفن، وهو الأمر الذي دفع العديد من الفنادق لإزالة ماكينات صنع القهوة من داخل الغرف، في ظل كوفيد-19.
السرير والوسائد
توجد الفيروسات بشكل أكبر في الوسائد والملاءات، على الأسرة في غرف الفنادق، ولذلك عليك استخدام ملاءات وغطاء تم غسله بعناية أو استخدام أدواتك الخاصة، كي تتجنب الإصابة بالعدوى.
السجاد
حتى لو تم تنظيف السجاد بشكل كامل، فمن المحتمل أنه لا تزال بعض الجراثيم عالقة به، ولهذا ينصح الخبراء بعدم الاستلقاء على الأرض، أو لعب الأطفال على السجادة، مع ارتداء الجوارب والأحذية دائماً، إذ يعتبر السجاد بيئة خصبة للبكتيريا.
وفق “أخبار 24”.