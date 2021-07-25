اللجنة الأولمبية الدولية: على الرياضيين وضع الكمامات في الأولمبياد باستثناء لحظة التتويج

جددت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم (الأحد) تأكيداتها بوجوب وضع الرياضيين الكمامات في كافة منشآت أولمبياد طوكيو، بما في ذلك مراسم تسليم الميداليات، وذلك ضمن إجراءات المنظمين لمواجهة فيروس “كورونا”.
ووفقا لسياسة جديدة ستتبعها اللجنة، فإنه سيتم السماح للرياضيين الفائزين بخلع الكمامات على منصة التتويج لفترة وجيزة لمدة 30 ثانية من أجل التقاط صور مع مراعاة التباعد الاجتماعي.
وخلال نهائيات السباحة، خلع الأمريكي تشيس كاليش كمامته على منصة التتويج بعد أن أحرز ذهبية سباق 400 متر فردي متنوع، وكان يقف بجوار مواطنه صاحب الميدالية الفضية جاي ليذرلاند الذي لم يكن يضع كمامة أيضا والأسترالي بريندون سميث صاحب البرونزية الذي خلع كمامته أيضا. وفق “أخبار 24”.
وقال متحدث اللجنة الأولمبية الدولية، مارك آدمز، إن السباحين هذا الصباح اتبعوا التعليمات التي أعطيت لهم، والتي تتماشى مع السياسة الجديدة التي تم إبلاغها للجميع، مضيفا أنه لا مجال للتراخي، مطالبا الجميع بالالتزام بالتعليمات.