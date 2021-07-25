الاتحاد يكشف أسباب رحيل فواز القرني إلى الشباب

أصدر نادي الاتحاد بيانا، كشف خلاله عن أسباب رحيل الحارس فواز القرني إلى نادي الشباب، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة كانت بناء على رغبة اللاعب.
وأكد الاتحاد في بيانه أنه كان حريصا على استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، ورفضه في وقت سابق للعديد من العروض التي تلقاها لشراء عقده في الموسم الماضي والذي قبله والتي كان آخرها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأشار إلى أنه عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللاعب من جانب الإدارة لثنيه عن موقفه وتقديم عدد من الخيارات أمامه، ومنها تجديد عقده مع تقديم عرض بالسقف المالي الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين ثم إعارته لأي ناد يرغب في ضمه، إلا أن اللاعب تمسك بموقفه المطالب بالانتقال والذي أبداه عدة مرات خلال الموسم المنصرم، مبررا ذلك بحرصه على المشاركة كلاعب أساسي من أجل الحصول على فرصة لتمثيل المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “أمام ذلك وافق مجلس الإدارة بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على بيع المدة المتبقية من عقده بما يحفظ حقوق النادي الأدبية والمالية قبل دخول اللاعب فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده”.