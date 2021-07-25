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اخبار رياضية > ضمك يمطر شباك بيلجي السلوفيني بـ 9 أهداف في لقاء ودي
25/07/2021   1:38 م

ضمك يمطر شباك بيلجي السلوفيني بـ 9 أهداف في لقاء ودي

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حقق فريق ضمك فوزا عريضا أمام نظيره آند بيلجي السلوفيني من الدرجة الأولى بتسعة أهداف نظيفة في المباراة التجريبية الثانية في معسكره الإعدادي الجاري في سلوفينيا.

وجاءت أهداف اللقاء في الشوط الأول عن طريق كل من عارف آل حيدر، فيما أضاف هداف الفريق الأرجنتيني إيميليو زيلايا الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني عزز الجزائري فاروق شافعي النتيجة بالهدف الثالث.

وسجل طلال مجرشي الهدف الرابع ومازن أبو شرارة الهدف الخامس والسادس، وسجل عبد العزيز الشهراني وفارس الشهراني السابع والثامن، بينما اختتم مازن أبو شرارة الأهداف بتسجيله الهدف التاسع لفريقه والثالث له. وفق “أخبار 24”.

ضمك يمطر شباك بيلجي السلوفيني بـ 9 أهداف في لقاء ودي

اخبار رياضية
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