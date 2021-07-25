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اخبار رياضية > “كاريلي” يكتفي بمناورة بين اللاعبين في مران الاتحاد
25/07/2021   1:39 م

“كاريلي” يكتفي بمناورة بين اللاعبين في مران الاتحاد

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قرر المدير الفني لفريق الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، الاكتفاء بفرض حصة تدريبية على اللاعبين، أمس، بعد أن شهدت تدريبات الفريق خلال الخميس والجمعة استغلال اليوم كاملًا بالتدريب صباحًا ومساءً، وسيعود خلال الأيام المقبلة بتطبيق برنامج اليوم الكامل.

وركز كاريلي على الجوانب الفنية من خلال تدريب أمس، بعمل مناورة بين اللاعبين وتنفيذ بعض الجمل الفنية والتدريبات المهارية.

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد خلال الأيام المقبلة مبارياته التجريبية، حيث وفرت إدارة النادي مواجهتين، وتعمل على توفير مباريات تجريبية أخرى، وسيحرص الجهاز الفني من خلال المباريات التجريبية على جاهزية جميع اللاعبين. وفق “أخبار 24”.

“كاريلي” يكتفي بمناورة بين اللاعبين في مران الاتحاد

اخبار رياضية
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