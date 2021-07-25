نجم الاتحاد “حجازي” في مهمة صعبة مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين

يواجه منتخب مصر الأولمبي والذي يلعب ضمن صفوفه مدافع الاتحاد أحمد حجازي، نظيره الأرجنتيني، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو 2020، حيث يسعى الفراعنة لمواصلة انطلاقتهم المميزة بعد التعادل في المباراة الأولى ضد إسبانيا.
وحصد المنتخب المصري نقطته الأولى بالتعادل السلبي ضد إسبانيا، بطل أوروبا تحت 21 عاماً خلال عام 2019، فيما تذيل المنتخب الأرجنتيني ترتيب المجموعة الثالثة من دون نقاط، بعد خسارته أمام أستراليا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.
ويتصدر منتخب أستراليا المجموعة بـ3 نقاط من خلال انتصار واحد، فيما يتواجد منتخبا مصر وإسبانيا في المركزين الثاني والثالث بنقطة لكل منهما، وتتذيل الأرجنتين الترتيب حتى الآن. وفق “أخبار 24”.
وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو بعد حصوله على بطولة إفريقيا تحت 23 عاماً، في القاهرة عام 2019، فيما وصلت الأرجنتين بعد اقتناص صدارة التصفيات اللاتينية الأولمبية.