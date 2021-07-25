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اخبار رياضية > الأخضر الأولمبي يسعى إلى التعويض أمام المنتخب الألماني
25/07/2021   1:38 م

الأخضر الأولمبي يسعى إلى التعويض أمام المنتخب الألماني

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يلتقي المنتخب السعودي الأولمبي مع نظيره الألماني، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات كرة القدم لحساب المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو 2020.

وخسر الأخضر الأولمبي أمام ساحل العاج في المباراة الأولى بنتيجة (2-1)، ليحتل المرتبة الثالثة في المجموعة، بينما حل الألماني في المركز الرابع والأخير، بالخسارة أمام البرازيل بنتيجة 2-4.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يواجه المنتخب السعودي الأولمبي نظيره الألماني بعد مواجهة أولى جمعت المنتخبين في لوس أنجلوس 84، وحينها فاز الألمان بنتيجة (6-0). وفق “أخبار 24”.

الأخضر الأولمبي يسعى إلى التعويض أمام المنتخب الألماني

اخبار رياضية
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