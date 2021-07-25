“الصندوق العقاري” يُودع 734 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر يوليو 2021

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الأحد)، إيداع 734 مليون ريال، في حسابات مُستفيدي برنامج “سكني” لشهر يوليو 2021.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم هذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، لافتاً إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى يوليو الجاري، تجاوز 29.6 مليار ريال.
وبين أن برنامج القرض العقاري المدعُوم يُمكّن مستفيدي برنامج “سكني” من الحصول على قرض عقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، مؤكداً استمرار الصندوق في دعم القروض العقارية ضمن “سكني” بشكل شهري بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسب تملك الأسر السعودية للمساكن 70% نهاية 2030م. وفق “أخبار 24”.
وأكد بن ماضي دور الصندوق التكاملي مع منظومة الإسكان من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري بهدف تسهيل وتبسيط رحلة المواطنين ضمن خيارات تمويلية وسكنية متنوعة تُمكنهم من تملك المسكن الملائم لتطلعاتهم، لافتاً إلى أن مبالغ الدعم السكني تُودع كل يوم (24) من كل شهر ميلادي.