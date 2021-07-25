متحدث “الصحة” يفسر ارتفاع أعداد الإصابة في دول مثل بريطانيا رغم التوسع في إعطاء اللقاحات

فسّر المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في دول متوسعة بإعطاء اللقاحات لسكانها مثل بريطانيا.
وأكد خلال رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الخاص بمستجدات كورونا، أن مرور العالم بعدد من موجات ارتفاع الإصابات بكورونا يرجع لعدة عوامل، منها مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى المتحور “دلتا” الذي كان سببًا رئيسيًا في إثارة موجات متعددة حول العالم.
وأشار إلى الفوارق التي تميز الموجة التي تمر بعدد من الدول على مستوى العالم ونظيراتها السابقة، حيث أكد أنه كلما كانت نسبة السكان المغطاة بجرعتين كبيرة في هذه الدول، كانت في مأمن صحي أكبر مقارنة بالدول الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن أعداد الإصابات قد تكون متقاربة في الموجات المختلفة، إلا أن هناك فرقاً واضحاً بين أعداد المنومين بالعناية المركزة في السابق وخلال الموجة التي تلت انتشار اللقاحات.