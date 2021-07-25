سرقوا 370 ألف ريال.. الإطاحة بـ 3 أشخاص بتهمة تهديد عملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم في الرياض

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بمقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمتي سطو مسلح على عملاء البنوك.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، اليوم (الأحد)، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن توقيف المتهمين بتهمة الترصد لعملاء البنوك والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض.
وأوضح أن قيمة الأموال المسلوبة بلغت 370 ألف ريال، مبينًا أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.