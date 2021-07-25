“الصحة”: أكثر من نصف سكان المملكة حصلوا على جرعة واحدة.. و20% أكملوا الجرعات

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، مستجدات عملية تطعيم سكان المملكة بلقاح كورونا.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس كورونا، أن المملكة من بين أفضل الدول في عملية إعطاء اللقاحات، مؤكدًا أنه تم إعطاء أكثر من نصف سكان المملكة جرعة واحدة من لقاح كورونا على الأقل. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن أكثر من 20% من سكان المملكة قد أكملوا بالفعل الجرعات الخاصة باللقاح، مشيرًا إلى أن المملكة في مصاف أفضل دول مجموعة العشرين على مستوى إعطاء اللقاحات.
فيديو | متحدث #الصحة: أكثر من نصف سكان #المملكة تم إعطائهم جرعة واحدة من لقاح #كورونا وأكثر من 20% أكملوا الجرعات #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/IaHVcMtvyJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 25, 2021