طبقت إمارة منطقة جازان اليوم (الأحد)، مخالفة “المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها” على قائد مركبة متهور جازف بعبور السيل بأحد أودية المحافظة، وذلك بتوجيه من أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر.
وينص الجدول رقم 7 الملحق بنظام المرور، على معاقبة المخالف بعبور الأودية أثناء جريانها بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر مطلع العام الجاري إضافة فقرة تحمل الرقم 6 إلى جدول المخالفات رقم 7 الملحق بنظام المرور بالنص الآتي: “المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها”، وذلك تعزيزا للسلامة عند جريان الأودية والسيول.
وفق “أخبار 24”.