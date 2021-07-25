بالفيديو.. مختص بالأرصاد: الحالة الجوية التي عاشتها الرياض من النوادر وتحتاج إلى دراسة مناخية

قال مختص في المركز الوطني للأرصاد، إن الحالة الجوية التي شهدتها منطقة الرياض من النوادر، وتحتاج إلى دراسة مناخية.
وأوضح المختص عقيل العقيل خلال مداخلة في “برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية “، أنه سبق وأن سقطت الأمطار في فصل الصيف على منطقة الرياض، لكن ليس بهذه الكميات الكبيرة، وهذه تغيرات مناخية غير طبيعية، معبرا عن استغرابه من مشاهدة جريان السيول في قرى مناطق الرياض وهطول أمطار غزيرة على العاصمة في فصل الصيف.
وأبان أن أمس (السبت) شهدت مناطق الرياض والطائف وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة هطول أمطار غزيرة، مشيراً إلى أن هذه المتغيرات المناخية غير الطبيعية تحدث على مستوى العالم، وذلك استنادا على حالة الطقس في الأعوام السابقة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | عقيل العقيل لـ #برنامج_اليوم: الحالة الجوية في #الرياض من النوادر وتحتاج إلى دراسة مناخية pic.twitter.com/CQHaUdJVdM
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) July 25, 2021