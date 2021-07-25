نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مختص بالأرصاد: الحالة الجوية التي عاشتها الرياض من النوادر وتحتاج إلى دراسة مناخية
25/07/2021   11:17 م

بالفيديو.. مختص بالأرصاد: الحالة الجوية التي عاشتها الرياض من النوادر وتحتاج إلى دراسة مناخية

+ = -
638

قال مختص في المركز الوطني للأرصاد، إن الحالة الجوية التي شهدتها منطقة الرياض من النوادر، وتحتاج إلى دراسة مناخية.

وأوضح المختص عقيل العقيل خلال مداخلة في “برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية “، أنه سبق وأن سقطت الأمطار في فصل الصيف على منطقة الرياض، لكن ليس بهذه الكميات الكبيرة، وهذه تغيرات مناخية غير طبيعية، معبرا عن استغرابه من مشاهدة جريان السيول في قرى مناطق الرياض وهطول أمطار غزيرة على العاصمة في فصل الصيف.

وأبان أن أمس (السبت) شهدت مناطق الرياض والطائف وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة هطول أمطار غزيرة، مشيراً إلى أن هذه المتغيرات المناخية غير الطبيعية تحدث على مستوى العالم، وذلك استنادا على حالة الطقس في الأعوام السابقة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مختص بالأرصاد: الحالة الجوية التي عاشتها الرياض من النوادر وتحتاج إلى دراسة مناخية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885165881.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.