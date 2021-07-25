بالفيديو والصور.. المنتخب السعودي يودع أولمبياد طوكيو بعد السقوط أمام ألمانيا بثلاثية

نجح المنتخب الألماني الأولمبي في تحقيق الفوز على نظيره السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
سجل المنتخب الألماني هدفه الأول في المباراة بالدقيقة (11)، عن طريق لاعبه ناديم أميري بعد تمريرة من سيدريك تيوشيرت لتسكن يسار مرمى المنتخب الوطني.
وأدرك المنتخب السعودي هدف التعادل في الدقيقة (30) عن طريق نجم الأخضر سامي النجعي بعد تمريرة من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء تسكن وسط المرمى.
وسجل المنتخب الألماني الهدف الثاني في الدقيقة (43) عن طريق راغنار أتشي، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء تسكن يسار مرمى حارس المنتخب الوطني.
وسجل المنتخب الأخضر الأولمبي الهدف الثاني في الدقيقة (50) عن طريق سامي النجعي بعد تمريرة من سعود عبدالحميد تسكن يسار مرمى المنتخب الألماني.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (67) البطاقة الحمراء للاعب منتخب ألمانيا أموس بيبر بعد تدخله على سالم الدوسري، وذلك بعد عودته لتقنية الـVAR.
وسجل المنتخب الألماني هدف التقدم من جديد والثالث في الدقيقة (75) عن طريق فيليكس أودوخاي بعد تمريرة من ماكس كروز سكنت يمين المرمى.
بهذه النتيجة فقد المنتخب السعودي الأولمبي فرصة التأهل من دور المجموعات بعد خسارته أمام ألمانيا، حيث تعد هي الخسارة الثانية في المجموعة.
يذكر أن المنتخب السعودي قد خسر في مباراته الأولى أمام نظيره ساحل العاج، بهدفين مقابل هدف، حيث يقع في المجموعة الرابعة رفقة البرازيل وألمانيا.
أحداث المباراة
بدأت المباراة سريعة بين الفريقين، حيث كاد المنتخب الألماني أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد ركلة حرة من الألمان تصدى لها حارس المنتخب الوطني.
وفي الدقيقة (6) جاءت تسديدة على المرمي خطيرة لمنتخب ألمانيا عن طريق إدوارد لويين ليتصدى لها محمد اليامي حارس مرمى المنتخب السعودي.
وفي الدقيقة (8) ألغي حكم المباراة هدفا للمنتخب الأخضر الأولمبي، سجله اللاعب عبدالله الحمدان، بداعي لمسة اليد داخل منطقة الجزاء.
وشهدت الدقيقة (15) تسديدة على المرمي قريبة لمنتخب السعودية عن طريق أيمن الخليف، ولكن تصدى لها فلوريان مولر حارس مرمى منتخب ألمانيا.
وشهدت الدقيقة (19) تسديدة على المرمى خطيرة لمنتخب ألمانيا عن طريق إدوارد لويين، ولكن شتتها دفاع منتخب السعودية خارج منطقة الخطورة.
وشهدت الدقيقة (36) تسديدة على المرمى لمنتخب ألمانيا عن طريق راغنار أتشي ولكن يتصدى لها محمد اليامي حارس مرمي منتخب السعودية.
وفي الدقيقة (40) جاءت تسديدة خطيرة للمنتخب الأخضر الأولمبي عن طريق سالم الدوسري، ليحولها دفاع المنتخب الألماني لركلة ركنية.
وشهدت الدقيقة (65) تسديدة على المرمى خطيرة لمنتخب السعودية عن طريق سالم الدوسري، ولكن الكرة تمر قريبة من قائم حارس المنتخب الألماني. وفق “أخبار 24”.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (67) البطاقة الحمراء للاعب منتخب ألمانيا أموس بيبر بعد تدخله على سالم الدوسري، وذلك بعد عودته لتقنية الـVAR.
وأجرى المدير الفني للمنتخب الوطني، سعد الشهري في الدقيقة (68) التبديل الأول بنزول عبدالرحمن غريب وخروج أيمن الخليف.
وفي الدقيقة (69) جاء التبديل الأول لمنتخب ألمانيا بنزول جوردان تورونارايغا وخروج سيدريك تيوشيرت، والتبديل الثاني بنزول أنطون ستاخ وخروج أرني مايير. وفي الدقيقة (73) جاء التبديل الثالث لمنتخب ألمانيا بنزول كيفين شلوتيربيك وخروج ناديم أميري.
وأجرى سعد الشهري في الدقيقة (85) عدة تبديلات بنزول حمد اليامي بدلا من سعود عبدالحميد، ودخول خليفة الدوسري بدلا من عبدالباسط هندي، ونزول أيمن يحيى، بدلا من سلمان الفرج.
الهدف الأول للمنتخب الألماني في شباك المنتخب السعودي#السعودية_ألمانيا #ألمانيا_السعودية#أولمبياد_طوكيو_2020#طوكيو2020 #Tokyo2020 pic.twitter.com/n0oFKfMgLp
— 🅰️7med Sayed (@Mr_A7medSayed) July 25, 2021
هدف التعادل للمنتخب السعودي في شباك نظيره الألماني
(#الأخضر_الأولمبي 1-1 #ألمانيا)#السعودية_ألمانيا #ألمانيا_السعودية#أولمبياد_طوكيو_2020#طوكيو2020 #Tokyo2020 pic.twitter.com/InE2Ve8hND
— 🅰️7med Sayed (@Mr_A7medSayed) July 25, 2021
الهدف الثاني للمنتخب الألماني أمام نظيره السعودي
(#الأخضر_الأولمبي 1-2 #ألمانيا)#السعودية_ألمانيا #ألمانيا_السعودية#أولمبياد_طوكيو_2020#طوكيو2020 #Tokyo2020 pic.twitter.com/6n8eg8Phqf
— 🅰️7med Sayed (@Mr_A7medSayed) July 25, 2021
سامي النجعي يسجل هدف التعادل الثاني للمنتخب السعودي في شباك نظيره الألماني
(#الأخضر_الأولمبي 2-2 #ألمانيا)#السعودية_ألمانيا #ألمانيا_السعودية#أولمبياد_طوكيو_2020#طوكيو2020 #Tokyo2020 pic.twitter.com/NnxgL2tLpR
— 🅰️7med Sayed (@Mr_A7medSayed) July 25, 2021