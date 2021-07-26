عضو لجنة الحج والعمرة: عودة معتمري الخارج اعتبارا من 10 أغسطس المقبل

قال عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، هاني علي العميري، إن نحو 500 شركة ومؤسسة عمرة تتأهب لاستقبال معتمري الخارج لأداء مناسك العمرة، بدءاً من غرة شهر محرم الموافق لـ10 أغسطس.
وأوضح العميري في تصريح لـ”العربية.نت”، أن ذلك سيكون وفق معايير وبرتوكولات صحية مميزة، مع اشتراط التحصين، حرصا على سلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.
وأضاف أن هناك أكثر من 6 آلاف وكيل عمرة خارجي، ونحو 30 موقعاً ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج والباقات من خلالها والدفع إلكترونيا.
وأفاد بأن جميع الخدمات والباقات تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة، في حين أن شركات العمرة السعودية تقدم باقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية.
وأشار العميري إلى أنه تمت تهيئة شركات ومؤسسات العمرة من خلال دورات صحية للوقاية وإدارة الحشود للموظفين والعاملين فيها، مبينا أنه تم تفعيل أعمال عدد من هذه الشركات، في حين يجري العمل على إنهاء إجراءات تفعيل باقي الشركات.