استشاري ينصح مَن يعانون “النعاس” المُتزايد بسرعة مراجعة الطبيب.. ويوضح خطورة النوم القهري

نصح استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم الدكتور سعد الشريف، مَن يعانون من حالات “نعاس” تؤثر على حياتهم العملية خلال ساعات النهار بسرعة مراجعة الطبيب، للتأكد من مدى إصابته بمرض “النوم القهري”.
وقال الشريف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن النوم القهري هو مرض عضوي يصيب 50 شخصاً من كل 100 ألف إنسان، ويبدأ تدريجياً في فترة المراهقة وبداية الشباب ومن ثم يزيد بعد ذلك، لافتاً إلى أنه يؤثر على الأداء الوظيفي والدراسي وتأدية الواجبات الأسرية.
وأضاف أنه لم يتم حتى الآن التوصل لأسباب تلك الحالة، مشيراً إلى أن النوم القهري نوعان أحدهما يرتبط بانخفاض مستوى إحدى النواة العصبية بالدماغ وهي المسؤولة عن اليقظة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | النوم القهري.. حالة دماغية تجعل الإنسان ينام فجأة في أوقات غير مناسبة.. واستشاري طب النوم: “الجاثوم” أحد أعراض مرض “النوم القهري”#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/epSq03pAU8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 25, 2021