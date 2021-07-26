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أخبار المناطق > “تجمع مكة الصحي” يُشكل لجنة لمتابعة واقعة الاعتداء على الأطباء الثلاثة بأحد المستشفيات
26/07/2021   10:09 ص

“تجمع مكة الصحي” يُشكل لجنة لمتابعة واقعة الاعتداء على الأطباء الثلاثة بأحد المستشفيات

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أعلن المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بمكة المكرمة خالد المسعودي، تشكيل لجنة لمتابعة واقعة الاعتداء على 3 ممارسين بينهم استشاريان سعوديان بأحد المستشفيات، ومحاسبة المتورطين فيها بعد إحالتهم للجهات المُختصة.

وقال المسعودي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً بمثابة جريمة يُعاقب عليها القانون، وتصل العقوبة فيه إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال.

ولفت إلى أن حالة الأطباء الثلاثة جيدة كون إصابتهم في الواقعة خفيفة، مشيراً إلى أن الاعتداء على الممارسين الصحيين غير مقبول تماماً. وفق “أخبار 24”.

“تجمع مكة الصحي” يُشكل لجنة لمتابعة واقعة الاعتداء على الأطباء الثلاثة بأحد المستشفيات

أخبار المناطق
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