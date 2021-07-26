تنبيهات بأمطار رعدية وسحب ممطرة على بعض المناطق.. ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الإثنين)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وسحب رعدية ممطرة بعدد من مناطق المملكة، وموجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
وأبان أن محافظات الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفزعة غامد الزناد وقلوة بمنطقة الباحة، وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة والنماص وبارق وتنومة ومحايل بمنطقة عسير، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 ظهراً حتى الساعة الـ 7 مساءً، أما في الباحة فتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
وأشار إلى أن محافظات بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران بمنطقة نجران، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً، أما في منطقة نجران فتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن محافظات أحد المسارحة والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بمنطقة جازان، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 6 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.
كما تشهد محافظات النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا بالمنطقة الشرقية، موجة حارة يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو أكثر، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 3 عصراً.