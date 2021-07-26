هل سلالات “كورونا” ستتوقف قريباً؟.. استشاري أمراض معدية يوضح

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، مدى إمكانية تحديد موعد قريب لتوقف السلالات والتحورات الخاصة بفيروس “كورونا”.
وقال الشهري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن فيروس “كورونا” من الفيروسات سريعة التحور، ومن ثم فإنه لا يمكن تحديد موعد قريب لتوقف تلك التحورات.
وأضاف أن التحورات يعمل من خلالها الفيروس على التكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه، مشيراً إلى أن هناك نوعين من التحورات الأول منهما ضار يُعزز من قوة الفيروس وانتشاره، والثاني مُفيد يقضي عليه. وفق “أخبار 24”.
فيديو | هل سلالات #كورونا ستتوقف في القريب العاجل ؟#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/q5tmfD8Am7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 25, 2021