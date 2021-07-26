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أخبار محلية > هل سلالات “كورونا” ستتوقف قريباً؟.. استشاري أمراض معدية يوضح
26/07/2021   10:09 ص

هل سلالات “كورونا” ستتوقف قريباً؟.. استشاري أمراض معدية يوضح

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أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، مدى إمكانية تحديد موعد قريب لتوقف السلالات والتحورات الخاصة بفيروس “كورونا”.

وقال الشهري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن فيروس “كورونا” من الفيروسات سريعة التحور، ومن ثم فإنه لا يمكن تحديد موعد قريب لتوقف تلك التحورات.

وأضاف أن التحورات يعمل من خلالها الفيروس على التكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه، مشيراً إلى أن هناك نوعين من التحورات الأول منهما ضار يُعزز من قوة الفيروس وانتشاره، والثاني مُفيد يقضي عليه. وفق “أخبار 24”.

هل سلالات “كورونا” ستتوقف قريباً؟.. استشاري أمراض معدية يوضح

أخبار محلية
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