رصدت كاميرات مراقبة لحظة بصق مندوب إحدى شركات التوصيل على أكواب القهوة التي طلبتها إحدى الزبائن.
وأوضحت صاحبة الطلب في حديثها لـ”أخبار 24” أنه في الأسبوع الماضي طلبت من أحد المقاهي الشهيرة بمدينة الرياض قهوة وبعد مرور الوقت تواصل معها مندوب التوصيل من جنسية آسيوية وأخبرها بأنه أمام المنزل.
وأضافت أنها قامت بفتح كاميرات المراقبة للتأكد من وصول الأطفال للمندوب لأخذ القهوة، وتفاجأت برؤيته وهو يقوم بالبصق على أكواب القهوة ومسحها بيده، مشيرة إلى أنها رفعت بلاغاً في التطبيق وقاموا بإرجاع المبلغ ولا تعلم ما إذا تمت معاقبته أم لا.
وفق “أخبار 24”.