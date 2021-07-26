10 نصائح للتأقلم سريعًا بعد العودة للدوام

عاد موظفو القطاعين العام والخاص للعمل، بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.. ويواجه الكثيرون صعوبات في التأقلم والدخول في أجواء العمل اليومي. نقدم في هذا التقرير عدداً من النصائح التي تساعدك على تأقلم سريع مع الدوام اليومي.
التغذية الصحية والرياضة اليومية
بعدما قضيت الكثير من وقت الإجازة في تناول لحوم الأضحية والحلويات وغير ذلك، ها قد حان الوقت للعودة للتغذية الصحية السليمة، وأن تبدأ يومك بممارسة تمارين رياضية خفيفة، كاليوغا مثلا، فهي تساعدك على استعادة نشاطك الذهني والجسدي.
نظف مكتبك
خصص أول ساعة من عودتك للدوام لتنظيف وترتيب مكتبك، بريد غير مفتوح، أوراق تنتظر توقيعك أو قرارك، مشكلة تقنية في جهاز الكمبيوتر بحاجة للدعم الفني، لتتهيأ لدوام من دون مشاكل أو منغصات.
ابدأ بالأسهل
استهل عودتك للدوام بشرب القهوة والاستمتاع بالأجواء المحيطة من النافذة، وابدأ بالمهمات والأمور السهلة.
فعّل وضع الشبح
من غير المفيد أن تخبر الجميع في الشركة أو المؤسسة بعودتك للعمل، يكفي إخبار مديرك ومرؤوسيك، فهذا سيخفف عنك أعباء العمل، ويجعلك تركز في المهام المطلوب إنجازها فوراً، ويجنبك المؤثرات الإضافية.
أعد قائمة بالأعمال المهمة
ينصح المختصون بإعداد قائمة بالأعمال ذات الأهمية والأولوية عند العودة للدوام بعد فترة الإجازة، مع وضع تواريخ محددة لإنجاز كل مهمة.
لا تشتت نفسك
متابعة العمل في مهام متعددة بالوقت ذاته سيسبب لك التشتت وعدم التركيز، لذا ضع نصب عينيك مهمة واحدة لإنجازها، ثم الانتقال إلى المهمة التالية، تبعاً للأولوية كما أسلفنا.
وإذا كان الهاتف أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي يؤثر على تركيزك في العمل، فدعهما جانبًا، حتى لا تفقد تركيزك باتصال من الأسرة، أو تعليق من صديقك على أحد منشوراتك، أو غير ذلك.
اهتم بالترفيه
واظب على تخصيص أوقات محددة للترفيه، مثل التنزه مع العائلة، أو الخروج إلى المقهى مع صديقك، أو قراءة كتاب، أو مشاهدة فيلم، ووازن بين العمل وحياتك الشخصية والاجتماعية حتى لا تشعر بالملل.
التزم بساعات العمل
يُنصح بأن تلتزم بعدد ساعات العمل الرسمية ولا تزيد عليها حتى لو كان بمبرر ضغط العمل وإنجاز المهام التي فاتتك في أيام العطلة، وذلك كي لا تُصاب بالإرهاق والتعب سريعاً فيتأثر أداؤك في العمل بشكل عام.
اصطحب تذكاراً من الإجازة
مثل هدية حصلت عليها، أو شيء اشتريتها أثناء العُطلة، فهذه الأشياء المحببة إلى القلب تساعد على زيادة التركيز وصفاء النفس وتنشر البهجة والهدوء في مكان العمل. وفق “أخبار 24”.
لا تنس التقيّد بالإجراءات الاحترازية
لا تزال جائحة فيروس كورونا قيد الانتشار، وتدعو وزارة الصحة الموظفين للتقيد بالإجراءات الاحترازية، خاصةً لبس الكمامة وعدم المصافحة والحرص على التباعد الاجتماعي، وتعقيم الأسطح، وإعداد قهوتك وطعامك بنفسك.