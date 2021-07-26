تتميز منطقة الباحة باختلاف تضاريسها وتفاوت طقسها ما بين ‏المعتدل والبارد، بالإضافة إلى تنوع كنوزها الأثرية من المنازل ‏المنحوتة في الصخر إلى عمارة القصور الأثرية، ما جعلها محط ‏أنظار السياح من داخل المملكة وخارجها.‏

قصر ابن رقوش

قصر ابن رقوش

شُيد قصر ابن رقوش عام 1833م، بقرية بني سار، شمال مدينة ‏الباحة ويضم القصر 5 بيوت في قلبه مبنية بطراز معماري فريد، ‏وداخل سور القصر مسجد به “بركة مائية” يتوضأ المصلون ‏بمياهها، وعند الدخول إلى ساحة القصر يصادف الزائر دار القضاء ‏المصغرة التي كانت معدة للفصل بين المتخاصمين.‏

قصر ابن رقوش

ويضم القصر بساتين كانت مصدر تمويل للقصر بالغذاء من ‏القمح والذرة والتفاح والتين وغيرها، بالإضافة إلى آبار المياه ‏النقية التي تسقي القصر والبساتين‎.

القرية الرخامية

القرية الرخامية

سطرت رحلات المستكشفين تاريخ “قرية ذي عين” الأثرية ‏المحفورة على قمة جبل، وتعرف بمنازلها الحجرية متعددة ‏الطوابق، لذلك لقبت باسم “القرية الرخامية”، وهي موقع تراثي ‏فريد من نوعه، تقع بالمخواة في منطقة الباحة، ومحاطة ‏بالنخيل وأشجار الموز والريحان والليمون، وتمتاز بتراث أصيل، ‏وتاريخ عريق وجمال أخاذ يأسر الألباب‎.

القرية الرخامية

ويعود تاريخ القرية الزمني إلى نهاية القرن العاشر الهجري، ليمتد ‏عمرها إلى أكثر من 400 عام، وهي إحدى أهم القرى التراثية على ‏مستوى المملكة، إذ شيدت قصورها البالغ عددها 58 قصراً ‏والمبنية بالحجر على جبل من المرو الأبيض‎.

الخلَف والخلِيف

الخلَف والخلِيف

وتقع قريتا الخلَف والخلِيف التاريخيتين المتجاورتين على بُعد 4 ‏كيلومترات شمال محافظة قلوة بمنطقة الباحة، وتتميزان ‏بالنقوش الإسلامية الأثرية القديمة، من الآيات القرآنية والأدعية ‏على أحجار البازلت، لذلك تم ترميمها للحفاظ على تراثهما وجمال ‏عمارتهما التقليدية‎.

ويضم برنامج “صيف السعودية”، الباحة وقراها التراثية، كأهم ‏الوجهات المتميزة في هذا المجال، وذلك ضمن 11 وجهة ‏سياحية أعلنتها الهيئة العامة للسياحة في البرنامج الذي ‏انطلق بشعار “صيفنا على جوك”، وتستمر حتى نهاية شهر ‏سبتمبر المقبل.‏

أبرزها قريتا الخلَف والخلِيف.. قرى الباحة محط أنظار السياح بطقسها المعتدل وكنوزها الأثرية

أبرزها قريتا الخلَف والخلِيف.. قرى الباحة محط أنظار السياح بطقسها المعتدل وكنوزها الأثرية