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أخبار محلية > ‏”شؤون الأسرة” يوضح كيفية حماية الأطفال من مخاطر ‏الإنترنت
26/07/2021   6:30 م

‏”شؤون الأسرة” يوضح كيفية حماية الأطفال من مخاطر ‏الإنترنت

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حذر مجلس شؤون الأسرة من خطورة ترك الأطفال أمام ‏الإنترنت، بدون رقابة أو متابعة، داعيًا الأسر إلى التحاور مع ‏الأطفال حول مخاطر الإنترنت وطرق الوقاية منها.‏

وأوضح المجلس في رسالة توعية أنه على الأسر التنبيه على ‏أطفالها بعدم التحدث مع مجهولين على مواقع الألعاب، مع ‏تحذيرهم من فتح مرفق البريد الإلكتروني من مجهول.‏

وأوصى بأهمية إدراك الأطفال لخطورة الاستجابة لأي طلب أو ‏رسالة لا يفهم معناها، بالإضافة لإشعاره بالمخاطر الصحية على ‏العين، وكذلك أضرار إصابتهم بالسمنة جراء قلة الحركة.‏

وأشار إلى أن نتائج دراسة علاقة الأطفال بالإنترنت، أظهرت أن 15% من الأطفال لا يخضعون لأي رقابة، و18% لا يسمح ‏بدخولهم للشبكات إلا في وجود الأبوين، و67% متابعون بانتظام ‏من قبل الأبوين.‏

الاطفال

وفق “أخبار 24”.

‏”شؤون الأسرة” يوضح كيفية حماية الأطفال من مخاطر ‏الإنترنت

أخبار محلية
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