‏”شؤون الأسرة” يوضح كيفية حماية الأطفال من مخاطر ‏الإنترنت

حذر مجلس شؤون الأسرة من خطورة ترك الأطفال أمام الإنترنت، بدون رقابة أو متابعة، داعيًا الأسر إلى التحاور مع الأطفال حول مخاطر الإنترنت وطرق الوقاية منها.
وأوضح المجلس في رسالة توعية أنه على الأسر التنبيه على أطفالها بعدم التحدث مع مجهولين على مواقع الألعاب، مع تحذيرهم من فتح مرفق البريد الإلكتروني من مجهول.
وأوصى بأهمية إدراك الأطفال لخطورة الاستجابة لأي طلب أو رسالة لا يفهم معناها، بالإضافة لإشعاره بالمخاطر الصحية على العين، وكذلك أضرار إصابتهم بالسمنة جراء قلة الحركة.
وأشار إلى أن نتائج دراسة علاقة الأطفال بالإنترنت، أظهرت أن 15% من الأطفال لا يخضعون لأي رقابة، و18% لا يسمح بدخولهم للشبكات إلا في وجود الأبوين، و67% متابعون بانتظام من قبل الأبوين.
وفق “أخبار 24”.