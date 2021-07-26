“الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي السعودي لتوطين القطاعات التي يشرف عليها

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك المركزي السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وذلك لتوطين القطاعات التي يشرف عليها البنك.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون بين الأطراف الثلاثة، بما يضمن اتساق أعمال الوزارة والبنك المركزي السعودي لتوطين جميع القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، ورفع مستوى منسوبي الجهات الخاضعة لإشرافه، إضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بالتوطين والتدريب في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي.
وتأتي الاتفاقية ضمن خطط الوزارة لبناء علاقات تكاملية وشراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات، لتحقيق مستهدفات برامج التحول الوطني. وفق “أخبار 24”.