احتفل المسلمون في المملكة والعالم الإسلامي بعيد الأضحي المبارك، وحضرت اللحوم والنشويات بقوة على مائدة الطعام في هذه الأيام المباركة، وزاد مع ذلك حاجة الكثيرين لنظام غذائي يساعد في تحسين عملية الهضم، فضلا عن فقدان الوزن الزائد الذي ربما اكتسبوه بفضل ولائم العيد.
وهناك بعض الأطعمة التي تساعد الجسم في فقدان الوزن، وتحسين عملية الهضم، فضلا عن تخليص الجسم من السموم، ووفقا لموقعي “أونلي ماي هيلث” و”ويب طب”، فتتمثل هذه الأطعمة فيما يلي:
الجريب فروت
يساعد تناول الجريب فروت في حرق الدهون، فضلا عن أنه غني بحمض البانتوثنيك، والبيوتين، والألياف والبوتاسيوم، وعناصر أخرى مفيدة مثل فيتامينات A وC وB1.
البروكلي
يتميز بقدرته على تطهير الجسم من السموم، من خلال تعزيز قدرة الكبد على إزالة المواد الكيميائية السيئة من الجسم، كما أنه يحارب المواد الكيميائية المسببة للسرطان.
السبانخ
تعد السبانخ خياراً جيداً لمن يريدون فقدان الوزن، إذ إنها منخفضة السعرات الحرارية، كما تحتوي على الحديد والمغنيسيوم، والثيامين والفولات والكالسيوم، وفيتامينات A وC وE وK، وأيضا مركبات الفلافونويد، التي تمنع أكسدة الكوليسترول في الجسم.
البنجر
يعمل البنجر أيضًا على تخليص الجسم من السموم بفضل مضادات الأكسدة ومادة البيتين وألياف البكتين التي توجد به، كما أنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة.
التفاح
يتميز التفاح بقدرته على تحسين عملية الهضم، وكذلك تخليص الجسم من السموم نظرًا لأنه غني بألياف البكتين القابلة للذوبان.
الأفوكادو
يساعد الأفوكادو في تحسين عملية الهضم، وتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة، فضلا عن أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تخليص الجسم من السموم.
الخضراوات الورقية
تعد الخضراوات الورقية من الأطعمة التي تساهم في تحسين عملية الهضم، وذلك نظرًا لاحتوائها على مادة سلفوكينوفوز، التي تغذي البكتيريا الصحية في المعدة، وبالتالي تحسن عملية الهضم.
وفق “أخبار 24”.