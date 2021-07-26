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أخبار محلية > الزعاق: لم يتبق سوى موجة حارة واحدة بالصيف تسمى “مرخيات القلايد”
27/07/2021   12:37 ص

الزعاق: لم يتبق سوى موجة حارة واحدة بالصيف تسمى “مرخيات القلايد”

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استعرض خبير الأرصاد والعلوم الفلكية، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الإثنين، بعض المعلومات عن الموجات الحارة التي يشهدها فصل الصيف بالمملكة. 

وأوضح أن الموجات الحارة تعود في المقام الرئيسي إلى منخفض الهند، والذي يقع مصبه بين العراق والسعودية والكويت، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى موجة واحدة فقط تسمى “مرخيات القلايد”. 

وأكد أن العرب كانوا يسمون موجات الحر الشديدة بـ”الوغرات”، وهي تبدأ في موسم “ثريا” بشهر يونيو، وتصل شدتها في موسمي “المرزم” و”الكليبين” في يوليو وأغسطس، ويكون آخرها بموسم “الصفري” في سبتمبر. وفق “أخبار 24”.

وذكر الزعاق أن هناك 5 موجات حارة يمر بها الصيف، الأولى في موسم “ثريا” وتسمى “طباخ العنب”، والثانية في موسم “الجوزاء” وتسمى “طباخ التين”، والثالثة بموسم “المرزم” وتُعرف بـ”صباغ اللون”، في حين تكون الرابعة بموسم “الكليبين” وتُعرف بـ”طباخ التمر”، أما موجة الحر الأخيرة تكون في موسم “سهيل”.  

 

الزعاق: لم يتبق سوى موجة حارة واحدة بالصيف تسمى “مرخيات القلايد”

أخبار محلية
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