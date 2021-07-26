شاهد.. لحود مكشوفة وقبور مهدمة نتيجة السيول وعبث الحيوانات السائبة في الباحة

تفاعلت بلدية محافظة الحجرة بمنطقة الباحة، مع شكوى قام بها عدد من أهالي قرية زعرة بشأن الحالة التي وصلت إليها مقبرة “قهب الواسط” نتيجة السيول وعبث الحيوانات السائبة.
وأوضح عدد من أهالي قرية زعرة، وفقاً لـ “سبق”، أن إهمال المقبرة أدّى إلى تكشّف اللحود وتهدّم بعض القبور بها، مشيرين إلى عدم تحرّك المسؤولين رغم مرور أكثر من 12 عاماً على بدء المطالبات بحل المشكلة.
من جانبه، أكّد رئيس البلدية علي العُمري على أن المقبرة مدرجة ضمن طلبات تسوير المقابر، وسيتم التنسيق مع المجلس البلدي لإدراجها ضمن المشاريع المستقبلية حسب الإمكانيات المتاحة.
وفق “أخبار 24”.